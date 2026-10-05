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State of the Bay
State of the Bay

SF Lawsuit vs Trump Media / "Billionaire Tax" Debate / Nina Schuyler's Latest

By Wendy Holcombe
Published October 5, 2026 at 8:32 AM PDT
401(K) 2012
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Creative Commons/ Flikr: https://www.flickr.com/photos/68751915@N05/6355404323/in/photostream/

San Francisco City Attorney David Chiu on his dept's lawsuit vs Trump Media; a debate on Prop 40, the 'billionaire tax'; Nina Schuyler's 'Open the Floodgates.'

San Francisco City Attorney David Chiu join us to explain his department's lawsuit against Trump Media.
Host: Grace Won
Producer: Wendy Holcombe

Saikat Chakrabarti and Lanier Coles offer both sides of how to vote for Prop 40, the "billionaire tax."
Host: Grace Won
Producer: Wendy Holcombe

Bay Area writer and professor Nina Schuyler provides insight into her new book "Open the Floodgates."
Host: Anne Harper
Producer: Chris Nooney

Tags
State of the Bay 2026 Elections2026 Midterm Elections — California
Wendy Holcombe
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