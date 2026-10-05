SF Lawsuit vs Trump Media / "Billionaire Tax" Debate / Nina Schuyler's Latest
San Francisco City Attorney David Chiu on his dept's lawsuit vs Trump Media; a debate on Prop 40, the 'billionaire tax'; Nina Schuyler's 'Open the Floodgates.'
San Francisco City Attorney David Chiu join us to explain his department's lawsuit against Trump Media.
Host: Grace Won
Producer: Wendy Holcombe
Saikat Chakrabarti and Lanier Coles offer both sides of how to vote for Prop 40, the "billionaire tax."
Host: Grace Won
Producer: Wendy Holcombe
Bay Area writer and professor Nina Schuyler provides insight into her new book "Open the Floodgates."
Host: Anne Harper
Producer: Chris Nooney