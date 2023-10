Cal Performances | SF Opera | SF Music Day 2023

CAL PERFORMANCES

HERTZ HALL / UC BERKELEY

BERKELEY CA

OCT. 15, 2023 3:00PM

GUESTS:

AVI AVITAL / MANDOLIN

HANZHI WANG / ACCORDION

Program:

Kreisler/Praeludium and Allegro “in the Style of Pugnani”

Stravinsky/Suite Italienne

J.S. Bach/Chaconne from Partita No. 2 in D minor, BWV 1004 (mandolin solo)

Bartók/Romanian Folk Dances

De Sarasate/Romanza Andaluza from Spanish Dances, Op. 22

De Falla/Danse Espagnole No. 1 from La vida breve

Saint-Saëns/Introduction and Rondo Capriccioso

Courtesy SF Opera SF Opera_Lohengrin

SAN FRANCISCO OPERA

LOHENGRIN BY WAGNER

WAR MEMORIAL OPERA HOUSE

301 VAN NESS AVE. / SF

OCT. 15 - NOV. 1, 2023 (evenings & matinee)

GUEST: JOHN KEENE / CHORUS DIRECTOR

Courtesy InterMusic SF InterMusic SF_SF Music Day 2023

INTERMUSIC SF PRESENTS

SF MUSIC DAY 2023

SAN FRANCISCO WAR MEMORIAL & PERFORMING ARTS CENTER

401 VAN NESS AVE. / SF

SUNDAY, OCT. 15, 2023 12NOON - 7:00PM

FREE FOR ALL AGES!

GUEST: CRYSTAL PASCUCCI-CLIFFORD / EXECUTIVE DIRECTOR

