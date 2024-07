Elvis Presley Tribute Party | ODC | Marin Shakespeare Company

1 of 7 — 1 Hank-Maninger-guitar-studio.JPG Hank Maninger 2 of 7 — 6 Leigh-Crow-Elvis-Herselvis.jpg Leigh Crow aka Elvis Herselvis 3 of 7 — 3 HowellDevine-Sitting.jpg Howell Devine Photo: Ria Burman 4 of 7 — 7 Marc-Capelle-keyboards.jpg Marc Capelle 5 of 7 — 4 johnny-dilks-.jpg 6 of 7 — 2 Lynne-Maes-.jpg Lynne Maes Photo: Todd Joseph Allen Jenkins 7 of 7 — 5 BenFongTorres-performing-.jpg

ELVIS PRESLEY TRIBUTE PARTY

MAKE-OUT ROOM

3225 22ND ST. / SF

SUNDAY, JULY 28, 2024 | 8-10PM (Doors 7:30pm)

GUESTS:

STEVE INDIG

HANK MANINGER

The event will be a benefit for Blue Bear School of Music, led by Hank Maninger and Nashville Honeymoon

For tickets and more info.:

https://elvistribute2024.eventbrite.com

www.elvisbowiebash.com/elvis-presley-tribute

https://www.facebook.com/events/402623359300793

Photos Credits: (left to right) Stephen Texeira_Chani Bockwinkel_Maria Baranova ODC_State of Play (left to right) Randee Paufve_Audrey Johnson_Hadar Ahuvia

ODC

STATE OF PLAY

3153 17TH ST. / SF

AUG. 1-4, 2024

GUESTS:

Chloë Zimberg / ODC Theater - Creative Director

Maurya Kerr / ODC Theater - Resident Curator

FOR MORE INFO. AND TO PURCHASE TICKETS:

https://odc.dance/stateofplay

Courtesy Marin Shakespeare Co. Marin Shakespeare Co_The Untime_Nick Musleh

MARIN SHAKESPEARE COMPANY

THE UNTIME

Conceived by Nick Musleh & Jon Tracy

Directed by Jon Tracy

514 FOURTH ST. / SAN RAFAEL CA

AUG. 2 – 25, 2024 (evenings & matinees)

Philippa Kelly with

GUEST: NICK MUSLEH

FOR MORE INFO. AND TO PURCHASE TICKETS:

https://www.marinshakespeare.org/the-untime/

https://www.marinshakespeare.org/