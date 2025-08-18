'Noche de Mente' by poet Diego Plascencia-Vega
Diego Plascencia-Vega is a Mexican American poet from San Luis Potosi who is now based in the Bay Area. He is one of the curators of this year's Litquake Out Loud.
Noche de Mente
podría vivir en tu tierra
probar diariamente su dulzura
soñar de otra vida
viviendo en esta
olvidándome de lo que debo decir
de que mis palabras te deben un sentido
que he olvidado
que se ha quedado
entre los escombros de mi pasado
que se vuelve en nada
y me deja caminando tus calles
en luto
en espera
murmurando diálogos desconectados
sin memoria o rumbo fijo
discursos sobre la soberanía de esta tarde
sus derechos
sus relaciones amigables con el mediodía
sus defensas estratégicas
ante la agresión de la noche
que invade
que quiere aniquilar
defiendo con alfiles y peones
despliego esquemas defensivos
ingeniosas simetrías
con vértices equidistantes
a todo lo que amo
lo que puedo perder todavía
pero la noche siempre llega
escupiendo pesadillas
cubriendo con su mano la vista
desata recuerdos cristalinos
a veces invertidos
pero olvidados no
no perdidos
muertos no