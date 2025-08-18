'Noche de Mente' by poet Diego Plascencia-Vega

Diego Plascencia-Vega is a Mexican American poet from San Luis Potosi who is now based in the Bay Area. He is one of the curators of this year's Litquake Out Loud.

Noche de Mente

podría vivir en tu tierra

probar diariamente su dulzura

soñar de otra vida

viviendo en esta

olvidándome de lo que debo decir

de que mis palabras te deben un sentido

que he olvidado

que se ha quedado

entre los escombros de mi pasado

que se vuelve en nada

y me deja caminando tus calles

en luto

en espera

murmurando diálogos desconectados

sin memoria o rumbo fijo

discursos sobre la soberanía de esta tarde

sus derechos

sus relaciones amigables con el mediodía

sus defensas estratégicas

ante la agresión de la noche

que invade

que quiere aniquilar

defiendo con alfiles y peones

despliego esquemas defensivos

ingeniosas simetrías

con vértices equidistantes

a todo lo que amo

lo que puedo perder todavía

pero la noche siempre llega

escupiendo pesadillas

cubriendo con su mano la vista

desata recuerdos cristalinos

a veces invertidos

pero olvidados no

no perdidos

muertos no