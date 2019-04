Radio Poets 2019 - Samuel Barrias, "El Balon"

Samuel Barrias reads his poem, "El Balon"

You can hear Samuel Barrias read his poem broadcast on 91.7 KALW Today, Wednesday April 24 at 11:58am and 5:57pm

El Balon

Samuel Barrias

John Muir School

La portería se comía el balón como yo como casamiento

mientras el pasto se peina el pelo con la lluvia.

The grass is wet like the Pacific Ocean in my mouth when I see pupusas.

La pelota y zapato que huele a tierra mojada sienten fricción.

Yo soy grande como una escuela de 300 pisos.

Las olas del mar se levantan como la curva de tu nariz

cuando escuchan la música del balón.

Saltando con el viento

cuando metemos un gol la audiencia grita, “Gol!”

El sol resalta con las nubes llenas de lluvia.

The defenders try to stop me

like the traffic in the Golden Gate Bridge.

I love SCORES like I love hot chocolate with five marshmallows on a cold, rainy day.