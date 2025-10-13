Ecuador: La reinvención andina de la cumbia

Karla Gachet / Celebración de San Juanes en Cotacachi, provincia de Imbabura, Ecuador, el 1 de julio de 2024. La cumbia andina es una mezcla de ritmos indígenas del norte del país, como los sanjuanitos, interpretados y bailados durante las festividades, y la cumbia colombiana.

Esta cobertura es parte de una serie especial, Cumbia across Latin America, un reportaje visual en seis países documentado durante varios años, que abarca seis países y cubre a las personas, lugares y culturas que mantienen vivo este género musical.

La primera cumbia grabada en Ecuador a finales de la década de 1960 tenía solo una estrofa. Se llamaba "Cumbia Triste" y fue escrita por Polibio Mayorga. Este músico de Ambato, Ecuador, tropicalizó la música nacional de la Sierra ecuatoriana, que había sido estigmatizada por considerarse demasiado triste o demasiado indígena. Mayorga combinó los ritmos del sanjuanito —música tradicional andina— con la cumbia rural colombiana, que llegó a Ecuador a través de la industria discográfica, ya procesada y blanqueada. El resultado marcó una nueva identidad para muchos migrantes provincianos que llegaron a poblar los centros urbanos del país.

Karla Gachet / El volcán Tungurahua, en la provincia de Imbabura, el 2 de julio de 2024.



Karla Gachet / Bailarines durante la celebración de San Juanes en Cotacachi, Imbabura, Ecuador, el 30 de junio de 2024.

Karla Gachet / Celebración de San Juanes en Cotacachi, Imbabura, Ecuador, el 1 de julio de 2024.

Mientras Polibio Mayorga sentó las bases del sonido de la cumbia ecuatoriana, fueron músicos como Medardo Luzuriaga quienes transformaron el género en una sensación nacional. Su hijo, Manuel Luzuriaga, forma parte de la orquesta de cumbia Los Cumbancheros y, cuando habla de su padre, le brillan los ojos. Medardo fue maestro de Manuel y uno de los músicos más respetados en la historia de las orquestas de cumbia en Ecuador. A fines de los años 60, Medardo creó la orquesta Don Medardo y sus Players. Grabó más de 100 discos, y sus cumbias emblemáticas, como "Cumbia Chonera" y "La Novia", aún viven en la conciencia colectiva del país. Muchos de sus hijos y nietos fundaron varias orquestas tras su muerte, todas ellas siguen tocando su repertorio dorado.

Karla Gachet / La orquesta de cumbia Los Cumbancheros se prepara para presentarse cerca de la ciudad de Riobamba, en la región andina de Ecuador, el 31 de diciembre de 2023.

Karla Gachet / Manuel Luzuriaga, también conocido como Garabito, viaja en un autobús con su banda, Los Cumbancheros, el 31 de diciembre de 2023. Luzuriaga es hijo de Medardo Luzuriaga y formó parte de la orquesta original Don Medardo y sus Players antes de separarse para fundar su propia agrupación junto a su sobrino.

Karla Gachet / Ricardo Luzuriaga, mánager de Los Cumbancheros y nieto de Don Medardo Luzuriaga, se prepara mientras la banda alista su presentación para la fiesta de Año Nuevo en el pueblo andino de Quero, Ecuador, el 31 de diciembre de 2023.

Karla Gachet / La orquesta de cumbia Los Cumbancheros actúa cerca de la ciudad de Riobamba, en la región andina de Ecuador, el 1 de enero de 2024.

Karla Gachet / Habitantes del cantón Tiwintza, distrito de la provincia de Morona Santiago, en el sureste de Ecuador, bailan al ritmo de la orquesta Los Cumbancheros, el 24 de octubre de 2023.

Estefanny Guerrero quiso ser una "Canelita" desde los cinco años. Con sus botas y extensiones rojas sobre la mesa, cantaba las canciones de Tierra Canela, un grupo femenino de tecnocumbia que recluta jóvenes de todo el país. Miles participaron en la última convocatoria para encontrar nuevas integrantes. Algunos músicos y espectadores critican al grupo, diciendo que solo son caras bonitas y cuerpos sexys, pero ellas pasan largas horas en clases de canto y baile, y saben animar a cualquier público. La tecnocumbia, un producto de consumo masivo, mezcla ritmos indígenas de Ecuador y Perú para hacerlos bailables.

Karla Gachet / Miembros del grupo de Tierra Canela antes de presentarse cerca de Ambato, el 8 de diciembre de 2023.

Karla Gachet / Estefanny Guerrero y Johanna Quistial prueban sus nuevos atuendos con la ayuda de su mánager, el 22 de diciembre de 2023. Las integrantes de Tierra Canela visten trajes coloridos y botas de tacón alto. Todos sus atuendos son confeccionados localmente. Sus mánagers les ayudan a mantener un estilo definido.



Karla Gachet / Elizabeth Nuñez y Estefanny Guerrero viajan en un minibús a diferentes lugares de Ecuador, el 9 de diciembre de 2023. El minibús funciona también como camerino, comedor y dormitorio para las integrantes de Tierra Canela.

Karla Gachet / Tierra Canela ofrece un concierto en un bar LGBTQ en Quito, Ecuador, el 9 de diciembre de 2023.

Guerrero finalmente llegó a Tierra Canela y aún usa extensiones de cabello rojo. La joven de 31 años cuenta que próximamente se retirará dignamente del grupo, para evitar que la saquen por "vieja." Los managers prefieren que las integrantes no digan su verdadera edad en entrevistas, tampoco les permiten decir que son mamás o que tienen novios para mantener una imagen. A pesar de todas estas restricciones y exigencies, son ellas las que muchas veces sostienen económicamente a sus familias.

Karla Gachet / Tierra Canela se presenta en una fiesta para el personal de un hospital en Ambato, Ecuador, el 10 de diciembre de 2023. El público cantó sus canciones de amor y desamor, y sus pasos de tecnocumbia se han vuelto virales en todo Ecuador.

Karla Gachet / Fabiana Buenaire Vilche, una de las ex integrantes de Tierra Canela, es abrazada por una multitud de fans durante un concierto el 9 de diciembre de 2023, cerca de Ambato, Ecuador.



Karla Gachet / Fabiola, integrante de Tierra Canela, descansa en el suelo junto a la hija de otra integrante del grupo, el 27 de diciembre de 2023. Están agotadas después de una larga jornada de trabajo.



Esta cobertura se realizó con el apoyo del programa de Explorers de National Geographic Society.

Karla Gachet es fotoperiodista radicada en Los Ángeles, California. Puedes ver más de su trabajo en su sitio web, karlagachet.com , o en Instagram en @kchete77.

Copyright 2025 NPR