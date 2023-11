Narada Michael Walden | Mads Tolling

Courtesy Narada Michael Walden Narada Michael Walden_The More I Love My Life single release

NARADA MICHAEL WALDEN

EUPHORIA

NEW ALBUM RELEASE NOVEMBER 17, 2023

GUEST: NARADA MICHAEL WALDEN / PRODUCER, ARTIST, DRUMMER

NARADA MICHAEL WALDEN FOUNDATION PRESENTS

THE 26TH ANNUAL HOLIDAY JAM

SIMPLY THE BEST CHRISTMAS

TRIBUTE TO TINA TURNER, LUTHER VANDROSS AND THE ROLLING STONES

FEATURING LISA FISCHER

THROCKMORTON THEATRE

142 THROCKMORTON AVE. / MILL VALLEY

SATURDAY, DECEMBER 16, 2023

6:30PM VIP RECEPTION

7:30PM DOORS

8:00PM SHOW

Courtesy Narada Michael Walden Foundation Narada Michael Walden Foundation presents Simply the Best Christmas_12-16-23

1 of 10 — 1.NMW-Carlos.jpg Narada Michael Walden_Carlos Santana Courtesy Narada Michael Walden 2 of 10 — 2.GMichael_Aretha_NMW.jpg George Michael_Aretha Franklin_Narada Michael Walden Courtesy Narada Michael Walden 3 of 10 — Naradaandwhitney.jpg Whitney Houston_Narada Michael Walden Courtesy Narada Michael Walden 4 of 10 — 3.NOLA_NMW_.jpg Narada Michael Walden_Nola Photo: Clayton Call 5 of 10 — 4-2_NMW_JBrown.jpg Narada Michael Walden_Mr. James Brown Courtesy Narada Michael Walden 6 of 10 — 5.Rainforest_NMW.jpg Rainforest Foundation Photo: KMazur 7 of 10 — 6.NMW_hat.jpg Narada Michael Walden Courtesy Narada Michael Walden 8 of 10 — Jeff Beck_NMW_standing_IMG_4825.JPG Narada Michael Walden_Jeff Beck Courtesy Narada Michael Walden 9 of 10 — 8.Botti_MMorgan_NMW_Steve Jennings.jpg Chris Botti_Maestro Michael Morgan_Narada Michael Walden Photo: Steve Jennings 10 of 10 — 7.NMW_I Cry I Smile cover.jpg Narada Michael Walden Photo: Steinbicker/Houghton

Courtesy Mads Tolling Mads Tolling _Cool Yule album release_featuring The Mads Men

MADS TOLLING

COOL YULE – A NORDIC CHRISTMAS

NEW ALBUM RELEASE

GUEST: MADS TOLLING / ARTIST & VIOLINIST

UPCOMING SHOWS:

SUNDAY NOVEMBER 26, 2023 7:00PM

MADS TOLLING AND THE MADS MEN

THE GUILD THEATRE

949 EL CAMINO REAL / MENLO PARK

COOL YULE – A NORDIC CHRISTMAS

Album Pre-Release Party

WEDNESDAY, DECEMBER 20, 2023 8:00PM

MADS TOLLING AND THE MADS MEN

FREIGHT & SALVAGE

2020 ADDISON ST. / BERKELEY

COOL YULE – A NORDIC CHRISTMAS CD RELEASE!

WEDNESDAY DECEMBER 27, 2023

THE DANISH CULTURAL CENTER

16881 BASTANCHURY ROAD / YORBA LINDA, CA

COOL YULE ALBUM RELEASE

AU CANADA!

FRIDAY DECEMBER 8, 2023 7:30PM

ANSGAR CHURCH

EDMONTON, ALBERTA

CANADA

COOL YULE

Album Release featuring Colin Hogan on keys & accordion

SATURDAY DECEMBER 9, 2023 7:30PM

SHARON DANISH LUTHERAN CHURCH

CALGARY, ALBERTA

CANADA

COOL YULE

Album Release featuring Colin Hogan on keys & accordion

Photo: Karolina Zapolska Mads Tolling & The Mads Men_Cool Yule_left to right: Eric Garland, Colin Hogan, Mads Tolling, Gary Brown