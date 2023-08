TheatreWorks Silicon Valley | Merola Opera Program | Cirque Du Soleil

THEATREWORKS SILICON VALLEY

20TH ANNIVERSARY NEW WORKS FESTIVAL

LUCIE STERN THEATRE

1305 MIDDLEFIELD RD. / PALO ALTO

AUGUST 11 - 20, 2023

GUEST: GIOVANNA SARDELLI / ARTISTIC DIRECTOR & DIRECTOR OF NEW WORKS

FOR MORE INFO. AND TO PURCHASE TICKETS:

https://theatreworks.org/new-works/nwf/

SAVE THEATREWORKS NOW

SUPPORT AND GIVE TO THEATREWORKS:

https://theatreworks.org/support/

1 of 3 — Merola-Opera-Program-2023_Credit-Kristen-Loken_1087_Resized-scaled.jpg Merola Opera Program_Merola Grand Finale Photo: Kristen Loken 2 of 3 — Director_Tania-Arazi-Coambs_Courtesy of Merola Opera Program.jpg Merola Opera Program_Stage Dir. Dr. Tania Arazi Coambs Photo: Jesse Folks (Courtesy of Merola Opera Program) 3 of 3 — Merola-Opera-Program_2023-Merola-Grand-Finale_Kelly-Kuo_Courtesy of Merola Opera Program.jpg Merola Opera Program_ Conductor Kelly Kuo Photo: Kim O'Neil (Courtesy of Merola Opera Program)

MEROLA OPERA PROGRAM

MEROLA GRAND FINALE

WAR MEMORIAL OPERA HOUSE

301 VAN NESS AVE. / SF

SATURDAY, AUGUST 19, 2023

GUEST: DR. TANIA ARAZI COAMBS / STAGE DIRECTOR

FOR MORE INFO. AND TO PURCHASE TICKETS:

https://merola.org/

https://www.sfopera.com/seasons/merola/grand-finale/

http://www.taniaarazicoambs.com/

Courtesy Cirque Du Soleil Cirque Du Soleil_Corteo

CIRQUE DU SOLEIL

CORTEO

OAKLAND ARENA / OAKLAND

AUGUST 17 - 20, 2023

CHASE CENTER / SF

AUGUST 23 - 27, 2023

GUEST: ROGER HEWETT / BAND LEADER

FOR MORE INFO. AND TO PURCHASE TICKETS:

https://www.cirquedusoleil.com/corteo