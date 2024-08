'Para Siempre' by poet Abraham Garcia

Abraham Garcia is a 30-year-old San Francisco native. He has Nicaraguan and Guatemalan roots. The poem can be found in the author's book Love and Nature/Amor Y Naturaleza, a bilingual poetry book in Spanish and English.

Para Siempre

En tus ojos, veo mi reflejo

En tu alma, seguro yo me encuentro

Tu corazón con el mío lo conecto

Cuando me abrazas tranquilizas el fuego que llevo adentro

Tu voz calma mi temperamento

Veo tu sonrisa y me alegro

Con nuestras conversaciones, aprendo

Acaricio lentamente tu pelo

Tu carita linda viene del cielo

Tu perfume se queda en mi ropa, y siento que nunca estás lejos Aunque te vayas, parte de ti yo siempre llevo

Con maquillaje o natural te ves bella todo el tiempo Sin brújula, hasta en otro mundo, yo te encuentro

Tus besos refrescantes como el viento

Tú sacas todo lo bueno que yo tengo

Todo de ti me trae amor, paz, y buenos sentimientos

Cada momento contigo yo lo aprecio

Tu presencia es lo más valioso que yo tengo

Nuestro amor es para siempre no tiene fecha de vencimiento