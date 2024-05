"Píntame" by poet Reyna OG

Reyna OG is a Poet, Artist, Mama, life adventurer, born to La Misión and raised in Richmond now Living in Berkeley. Reyna writes to heal ancestral, childhood, and mujer wounds along with full Spanish poems to convey a love lived and lost in the language my heart felt it.

Online artist page @reynas_rising

Píntame

píntame la piel con pigmentos de pasión

pintándome las piernas con paisajes de tu amor

amando y decorando nuestros cuerpos

con pintura y emoción

sintiendo los colores inspirar placer en

nuestra creación

píntame la piel con pigmentos de pasión

pintándome la mente con palabras de seducción

regalándole a nuestras almas y cuerpos

una nueva forma de adoración

vamos amor

píntame