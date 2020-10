California Propuesta 24: Privacidad Digital

Esta Propuesta 24 se refiere a las leyes de privacidad de datos del consumidor en California. Y la medida es complicada.

Hace dos años, el gobernador Jerry Brown promulgó la Ley de Privacidad al Consumidor en California o CCPA, por sus siglas en inglés. Fue la primera ley estatal en el país brindando garantías a la información personal de los consumidores.

Pero el grupo que apoyó la campaña de esa ley dice que no alcanzó las metas fijadas. Con la campaña actual, buscan expandir los alcances de la CCPA.

La enmienda propuesta incluye mucha información esencial: básicamente perfila con mayor detalle las disposiciones de colección e intercambio de información del consumidor. También crearía una nueva agencia gubernamental para hacer cumplir lo estipulado en la CCPA.

El único grupo que la apoya es el mismo que hizo campaña por el proyecto de ley en 2018. Y su única fuente de recursos viene del presidente de esa organización, Alastair Mactaggart, un promotor inmobiliario en San Francisco. Su comité de acción política ha recaudado más de cuatro millones de dólares.

No hay opositores oficiales a esta propuesta, pero sí tiene sus críticos: la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del norte de California dice que la Propuesta 24 en realidad no ofrece protecciones a la privacidad del consumidor, por el contrario, añade lagunas jurídicas que protegerían las ganancias empresariales al permitirles reducir la calidad de servicio en caso de que los consumidores opten por no intercambiar sus datos.

Un voto sí por la Propuesta 24 enmendaría las leyes de privacidad de datos del consumidor. El voto en contra dejaría la privacidad del consumidor en California tal y como está.