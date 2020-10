California Propuesta 16: Enmienda A La Acción Afirmativa

Básicamente, ésta pretende anular la Propuesta 209, aprobada en 1996.

Además, esta agregaría una sección en la Constitución de California para prohibir al estado e instituciones públicas la discriminación o trato preferencial por prejuicios basados en criterios como etnia, género o país de origen. En su momento, fue muy controversial y ya hubo intentos por reformarla.

Ahora, existe una coalición llamada ‘Oportunidades para todos’ que busca revocarla. Pero, ¿quién querría eliminarla? El argumento en contra de la Propuesta 209 es que restringe la Acción Afirmativa, pese al discurso y tono de igualdad que la contiene.

Los que apoyan la Propuesta 16 sostienen que la discriminación racial y de género prevalece —algo que no que sorprende—y, dado que la 209 establece que no se puede identificar esta problemática, el estado no puede admitir la disparidad existente en sus procesos de selección o contratación.

Hay quienes rechazan la Propuesta 16 pues dicen que revocar la 209 significaría legalizar la discriminación, y defienden que los californianos deben ser valorados por sus méritos.

Entonces, ¿qué implica su voto en esta propuesta?

De votar a favor, estaría apoyando la anulación de la Propuesta 209 de la constitución estatal. Si vota en contra, significa que considera que la Propuesta 209 debe permanecer tal cual.